Insediamento del consiglio tra il 5 e il 10 aprile

Il nuovo consiglio regionale della Sardegna si insedierà tra il 5 e il 10 aprile prossimi. Lo ha annunciato stamane la neo presidente della giunta regionale Alessandra Todde, a margine dell’assemblea del Movimento 5 Stelle, riunita a Tramatza per l’esame del voto e i prossimi passaggi politici e organizzativi del movimento del quale la stessa Todde è stata sino alle scorse settimane vicepresidente nazionale.

“Spero di presentarmi in aula con la squadra al completo”, ha affermato la presidente Todde, facendo riferimento al varo della prossima giunta regionale. Contano i voti presi e i contributi alla coalizione.

Anche le forze politiche più piccole avranno in ogni caso riconoscibilità magari non in giunta direttamente, ma nel governo della Regione sicuramente. È importante che ognuno che ha portato un contributo venga rispettato”.

