Bauladu

Grave situazione e appello alle autorità

Riceviamo e pubblichiamo

Pongo all’attenzione la situazione di malasanità che da diversi mesi interessa Bauladu, la comunità nella quale risiedo. Ogni giorno, i cittadini si trovano ad affrontare una realtà angosciante e frustrante: la mancanza di un medico di base alla quale si aggiunge, da qualche giorno, la temporanea sospensione del servizio nell’ambulatorio straordinario di comunità territoriale.

Ciò che rende questa situazione ancor più difficile da sopportare è il fatto che, per ottenere una semplice ricetta medica, i cittadini sono costretti a rivolgersi a un medico di base con sede a Paulilatino, che richiede il pagamento di ben 5,00 euro per ogni prescrizione (succede quindi che alcuni pazienti arrivino a sborsare 60/70 euro per delle semplici ricette).

È normale tutto questo? Questo onere finanziario sta mettendo ulteriormente in difficoltà le persone già vulnerabili e non abbienti della nostra comunità, costrette a fare i conti con numerosi farmaci e con il timore di non potersi permettere le cure di cui hanno bisogno.

Come cittadino preoccupato, non posso restare in silenzio di fronte a questa ingiustizia. È fondamentale che le istituzioni locali si mobilitino