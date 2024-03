Cabras

Prima giornata ecologica promossa da Comune, Amp e Consulta giovani. La prossima a Maimoni e S’archeddu ‘e sa canna

Rispondendo all’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale, dall’Area Marina Protetta del Sinis e dalla Consulta Giovani, i volontari si sono ritrovati presto questa mattina nella piazza Stagno per dare il via alle operazioni di raccolta della prima Giornata Ecologica della stagione, nel meraviglioso del tratto di terra che unisce Cabras alla laguna, costantemente imbruttito dai rifiuti che vi vengono gettati con noncuranza.

Metalli, polistirolo, vecchi indumenti, copertoni e tanta plastica hanno riempito le buste dei partecipanti, riportando il lungo stagno, ma anche le vie Gallura, Messina, Josto e Satta in uno stato di ordine e pulizia.

A dare un contributo alla giornata sono stati anche alcuni componenti dell’associazione Plastica Free e i membri del Gruppo Leva ‘63. Questi ultimi durante la mattinata di ieri (venerdì 22) hanno dato il via a una prima raccolta dei rifiuti. Il gruppo ha di recente firmato con il Comune un patto di collaborazione proprio per la cura e la manutenzione dell’area verde a ridosso della piazza Stagno, tra la via Messina e il retro della chiesa di Santa Maria.

“Le