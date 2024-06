Nicola Piga è il più giovane candidato sindaco della Sardegna

A Samatzai, comune di 1.522 abitanti nella provincia del Sud Sardegna, si terranno le elezioni comunali con Nicola Piga, un giovane di 21 anni, che ambisce a stabilire un record diventando il sindaco più giovane dell’isola. Il suo avversario sarà Enrico Cocco, che punta alla riconferma del suo mandato. Ho unito il piacere di dedicare me stesso alle cose e alle persone della mia comunità alla consapevolezza di non potermi girare dall’altra parte, di fronte ai tanti bisogni sui quali quella stessa comunità ancora non ha avuto risposta. Voglio permettere ai miei compaesani di essere orgogliosi della nostra Samatzai, senza più vergognarsi delle enormi carenze che ad oggi purtroppo restano. Sono un appassionato di politica fin da bambino. Ho dato sfogo a quella passione in anni di impegno per le persone. Anni nell’associazionismo giovanile, passando dalla rappresentanza studentesca nelle scuole fino a quella nelle università. Ho maturato esperienze che vorrei poter mettere al servizio della mia Samatzai, dove sono cresciuto e dove ho scelto di continuare a stare. Vorrei

