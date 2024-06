Incidente sulla strada per Tramatza, muore un militare: diversi i feriti

È di un morto e diversi feriti il tragico bilancio di un incidente avvenuto lungo la strada statale 131 vicino al bivio per Tramatza. La tragedia si è verificata al chilometro 102, coinvolgendo un mezzo militare che si è ribaltato sulla carreggiata. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Le forze dell’ordine e i soccorritori del servizio sanitario 118-Areus sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, con il supporto di due elicotteri e due ambulanze. I vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano e le squadre dell’Anas sono giunti sul posto per le operazioni di messa in sicurezza. Purtroppo, uno dei soldati di stanza a Teulada è deceduto sul colpo, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La vittima, un militare 40enne di Sant’Anna Arresi, sarebbe rimasta schiacciata sotto il mezzo. L’incidente è avvenuto poco prima delle

