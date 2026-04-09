Neurologia d'urgenza, esperti a confronto sabato 11 al Brotzu - Notizie

Una giornata di confronto tra specialisti per migliorare le risposte ai pazienti nelle situazioni più critiche: in Neurologia d'urgenza il tempo è spesso decisivo quanto la diagnosi e ridurre anche di poco il margine di errore può fare la differenza nella vita delle persone.

Questi i temi che saranno affrontati sabato 11 aprile nell' Aula Atza dell'ospedale San Michele dell'Arnas Brotzu, nell'incontro promosso da Aneu Sardegna.

Il titolo dell'incontro "Neurologia d'urgenza: novità da conoscere, errori da evitare" riassume l'obiettivo della giornata: mettere a fuoco, con un taglio concreto, ciò che oggi sta cambiando nella pratica clinica e ciò che, invece, è fondamentale non sbagliare nella gestione delle emergenze neurologiche.

L'iniziativa nasce dal bisogno concreto di confrontarsi, mettere in comune esperienze e continuare ad aggiornarsi. È parte del lavoro portato avanti dall'Associazione Neurologia Emergenze Urgenze, impegnata per rendere più efficaci i percorsi di cura, far crescere la ricerca e costruire un dialogo più stretto tra ospedale e territorio.

Nel corso della giornata - coordinata dal responsabile scientifico Giovanni Cossu e con la segreteria scientifica di Giuseppe Fenu, alla presenza del presidente nazionale di Aneu, Massimo Del Sette - si alterneranno specialisti provenienti dalla Sardegna e da altre realtà italiane. Il programma è articolato in più sessioni tematiche, ognuna costruita attorno a due domande chiave: cosa c'è di nuovo e dove si rischia di sbagliare. Si parlerà, tra gli altri temi, di emergenze epilettiche, ictus, malattie neuroimmunologiche, miastenia, disturbi del movimento e complicanze neurologiche legate a terapie innovative come l'immunoterapia oncologica.

Uno spazio importante sarà dedicato anche alle situazioni più complesse, quelle che non seguono schemi prevedibili: casi clinici discussi insieme, con un approccio multidisciplinare, per mettere in comune dubbi, scelte e soluzioni.

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