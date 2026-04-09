Conclusi i lavori su un tratto della statale 131 all'altezza di Macomer - Notizie

L'Anas ha completato gli interventi di stabilizzazione del corpo stradale sulla strada statale 131 "Carlo Felice", su un tratto di tre chilometri all'altezza di Macomer.L'investimento complessivo, pari a 4 milioni di euro, ha interessato il tratto compreso tra il km 142,700 e il km 145,800, su entrambe le carreggiate. Le attività hanno riguardato la stabilizzazione del piano stradale a tutti i livelli, la realizzazione di un nuovo sistema di regimazione idraulica, sia superficiale sia profonda, e il ripristino delle opere di attraversamento esistenti. Sono state inoltre realizzate canalette di drenaggio e installate nuove barriere di sicurezza laterali e spartitraffico centrali Anas NDBA di nuova generazione.Ulteriori interventi sono stati eseguiti in corrispondenza del km 151,200, lungo la carreggiata in direzione Sassari, mediante il rinforzo delle scarpate con muri di contenimento in calcestruzzo armato vibrato, più resistente e duraturo, oltre alla realizzazione di opere idrauliche per la gestione delle acque, al rifacimento della sovrastruttura e alla posa di nuove barriere laterali. Sulla carreggiata opposta, tra il km 149 e il km 151, è stata inoltre realizzata una nuova pavimentazione stradale, completa di segnaletica orizzontale.La conclusione di questi lavori ha consentito l'avvio di ulteriori interventi per il potenziamento della sicurezza, tra cui l'installazione di oltre 10 chilometri di nuove barriere spartitraffico centrali (tra il km 143,500 e il km 154), di cui tre chilometri già completati. In questo caso, l'investimento ammonta a 6 milioni di euro.I lavori rientrano in un più ampio piano di Anas per l'ammodernamento del tratto, che comprende anche la costruzione del nuovo svincolo di Macomer/Mulargia, attualmente in fase di realizzazione.Riproduzione riservata © Copyright ANSA Da non perdere...

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