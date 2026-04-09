L'Anas ha completato gli interventi di stabilizzazione del corpo
stradale sulla strada statale 131 "Carlo Felice", su un tratto di
tre chilometri all'altezza di Macomer.
L'investimento complessivo, pari a 4 milioni di
euro, ha interessato il tratto compreso tra il km 142,700 e il km
145,800, su entrambe le carreggiate. Le attività hanno riguardato
la stabilizzazione del piano stradale a tutti i livelli, la
realizzazione di un nuovo sistema di regimazione idraulica, sia
superficiale sia profonda, e il ripristino delle opere di
attraversamento esistenti. Sono state inoltre realizzate canalette
di drenaggio e installate nuove barriere di sicurezza laterali e
spartitraffico centrali Anas NDBA di nuova generazione.
Ulteriori interventi sono stati eseguiti in
corrispondenza del km 151,200, lungo la carreggiata in direzione
Sassari, mediante il rinforzo delle scarpate con muri di
contenimento in calcestruzzo armato vibrato, più resistente e
duraturo, oltre alla realizzazione di opere idrauliche per la
gestione delle acque, al rifacimento della sovrastruttura e alla
posa di nuove barriere laterali. Sulla carreggiata opposta, tra il
km 149 e il km 151, è stata inoltre realizzata una nuova
pavimentazione stradale, completa di segnaletica orizzontale.
La conclusione di questi lavori ha consentito
l'avvio di ulteriori interventi per il potenziamento della
sicurezza, tra cui l'installazione di oltre 10 chilometri di nuove
barriere spartitraffico centrali (tra il km 143,500 e il km 154),
di cui tre chilometri già completati. In questo caso,
l'investimento ammonta a 6 milioni di euro.
I lavori rientrano in un più ampio piano di Anas
per l'ammodernamento del tratto, che comprende anche la costruzione
del nuovo svincolo di Macomer/Mulargia, attualmente in fase di
realizzazione.
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