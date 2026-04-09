"C'è un tema legato ai pronto soccorso e alla gestione di questi
nella stagione estiva, in cui le presenze raddoppiano se non
triplicano e dobbiamo lavorare per fornire una riposta adeguata. E
poi abbiamo il tema dell'organico he riguarda anche il Pronto
Soccorso e che dobbiamo cercare di potenziare, cercando di attrarre
professionisti con un'offerta adeguata, non soltanto economica ma
anche di prospettiva". Antonio Irione, il nuovo direttore generale
dell'azienda socio sanitaria numero 2 della Gallura, nominato lo
scorso febbraio dopo una lunga attesa, ha ben presente quelle che
sono le problematiche bei tre ospedali di Olbia, Tempio Pausania e
La Maddalena.
Ad illustrargliele sono stati prima i
rappresentanti sindacali durante un tavolo tecnico convocato in
Prefettura a Sassari nei giorni scorsi, e oggi i sindaci del
territorio durante la mattinata della conferenza socio sanitaria
ospitata a Olbia e guidata dal sindaco di Tempio, Gianni Addis.
Carenza di organico, dai pediatri agli anestesisti, passando per i
medici di base, pronto soccorso in affanno e particolarità
territoriali che il neo insediato direttore dovrà cercare di
risolvere nel più breve tempo possibile. I sindacati sono da tempo
sul piede di guerra e lo sciopero generale sembrerebbe dietro
l'angolo.
Irione ha spiegato che ci sarebbe un'opportunità
da sfruttare: quella fornita dal D.M. 77 del 2022 che definisce i
modelli e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale
nel Servizio Sanitario Nazionale italiano, puntando a una sanità di
prossimità entro il 2026. Il decreto introduce le Case di Comunità,
Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e infermieri
di famiglia, finanziati tramite il Pnrr. "Questo ci permette di
ripensare l'offerta integrata del territorio potenziando tutti i
servizi. Stiamo cercando di utilizzare anche i fondi che ci sono
stati resi disponibili per potenziare in modo integrato il...
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