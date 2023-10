Nessun debito con Abbanoa, il Comune di Modolo vince anche in Corte d’Appello

Modolo

Due anni fa il tribunale monocratico aveva già dato ragione all’ente locale della Planargia

Un’altra vittoria in tribunale contro Abbanoa per il Comune di Modolo. È stato dichiarato inammissibile il ricorso in appello presentato dalla società idrica, che contestava all’ente locale un “ingiustificato arricchimento” a causa delle forniture idriche effettuate dal 2006 al 2015. A dicembre 2021 il Comune di Modolo aveva poi ottenuto la gestione autonoma del servizio idrico, incassando il via libera dal Comitato istituzionale d’ambito dell’Egas.

“Appello inammissibile e conseguente conferma della sentenza di primo grado con condanna di Abbanoa Spa alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Modolo oltre a spese generali, Iva e cpa e versamento contributo unificato per il ricorso”. Con queste parole, lo scorso 4 ottobre, si è pronunciata la sezione civile della Corte d’Appello di Cagliari, composta dai magistrati Donatella Aru, Emanuela Cugusi e Grazia Maria Bagella.

Per il Comune di Modolo, assistito dall’avvocato Giuseppe Longheu, si tratta della quinta vittoria in tribunale su altrettanti confronti che negli ultimi 15 anni hanno visto contrapporsi l’ente locale e Abbanoa.

“Nella gran parte dei casi”, ha commentato il sindaco di Modolo Giovanni Maria Milia, “le azioni legali sono state avviate da Abbanoa contro il Comune di Modolo, che si è perciò visto costretto a resistere in giudizio al fine di vedere tutelate le proprie legittime prerogative. Cosa che, fino ad oggi, le diverse sentenze hanno sempre confermato. Grande soddisfazione perciò per questo ennesimo successo conquistato in giudizio dal Comune di Modolo per la tutela delle proprie prerogative e soprattutto per aver fatto valere le proprie legittime ragioni nell’esclusivo interesse della comunità amministrata”.

“Spiace che a pagare l’arroganza di Abbanoa siano, però, sempre e solo i comuni soci e i cittadini sardi sulle cui bollette gravano le diverse spese legali che annualmente la società sostiene per fare la guerra agli utenti o, come nel caso di Modolo (che è ufficialmente riconosciuto quale ente gestore autonomo del servizio idrico nel proprio territorio), portare avanti azioni che, stando alle sentenze dei tribunali, si rivelano poi del tutto infondate”, ha dichiarato il vicesindaco Omar Hassan. “La speranza, a questo punto, è che il nuovo direttore generale, di recente nomina, inverta la rotta finora intrapresa da Abbanoa e sappia costruire un diverso rapporto con i soci, con gli utenti e con le istituzioni locali, improntandolo sulla leale collaborazione, il dialogo e soprattutto la prudenza nelle valutazioni preliminari sulla fondatezza delle azioni legali da intraprendere”.

La sentenza di primo grado era stata pronunciata a giugno 2021 dal giudice monocratico del Tribunale di Oristano (sezione civile) Tania Scanu, dando ragione al Comune di Modolo e annullando le pretese creditorie di Abbanoa per una cifra pari a 508.641 euro oltre Iva (che durante la causa si sono poi ridotti a 93.196,40 euro).

Per Abbanoa, difesa dallo studio legale Macciotta, c’era stato da parte del Comune di Modolo un “ingiustificato arricchimento” a causa delle forniture idriche effettuate dal 2006 al 2015. Insomma, la società lamentava una perdita patrimoniale in favore dell’ente locale, che si sarebbe ingiustificatamente avvantaggiato – rifiutando di pagarne i corrispettivi – dei servizi di captazione, potabilizzazione e adduzione dell’acqua.

Il giudice di primo grado, dopo aver verificato le prove e le testimonianze anche del personale di Abbanoa aveva dato piena ragione al Comune di Modolo e dichiarato la pretesa di Abbanoa infondata.

Anche in quel caso Abbanoa era stata condannata alle spese del giudizio a favore del Comune, il quale aveva provveduto all’immediato recupero.

Giovedì, 19 ottobre 2023