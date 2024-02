Oristano

Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese restituirà a Comuni e Unioni dei Comuni 1,2 milioni di euro

Via all’abbattimento delle tariffe di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Comuni e le Unioni dei Comuni che li conferiscono all’impianto di Masangionis. La conferma arriva dal Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, a seguito della comunicazione dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, che ha impegnato il contributo economico di 10 milioni di euro per la copertura dei costi di investimento pluriennali sostenuti dall’ente consortile. Di riflesso, a beneficiarne saranno i cittadini, che ogni anno pagano la Tari.

Il Cipor procederà nei prossimi giorni a dare applicazione alle nuove tariffe di smaltimento per il periodo 2023-2024. Saranno ora applicate fino alla fine dell’anno nella misura di 209,61 €/t, al netto di Iva ed ecotassa, per la “frazione secca residua indifferenziata” (a fronte dei 292,40 €/t applicati in assenza di alcun intervento di abbattimento delle somme da ammortizzare) e nella misura di 108,82 €/t, al netto di Iva, per la “frazione organica” (a fronte dei 110,50 €/t applicati in assenza di alcun intervento di abbattimento delle somme da ammortizzare), e si procederà al conguaglio delle somme già versate a seguito delle fatture emesse con le precedenti tariffe.

Il Consorzio Industriale provvederà quindi a stornare dalle fatture già emesse l’importo di 82,79 euro per ciascuna tonnellata di rifiuto secco conferito appartenente e l’importo di 1,68 euro per ciascun tonnellata di rifiuto organico conferito, andando a restituire a Comuni e Unioni dei Comuni un importo complessivo di circa 1.200.000 euro.

Per il presidente del Cipor Gianluigi Carta questo passaggio “certifica l’avvenuto raggiungimento dell’importante obiettivo di un significativo contenimento delle tariffe di smaltimento rifiuti, pesantemente influenzate dai fenomeni inflazionistici e dalle particolari situazioni operative dell’impianto consortile di smaltimento ampiamente descritte, e premia l’impegno dei consiglieri regionali del territorio che hanno contribuito all’approvazione della norma con il sostegno dei Comuni della provincia e dell’ente”.