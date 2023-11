Nella maxi operazione antidroga sequestrate anche 28 tartarughine

Cagliari

Affidate dai carabinieri al centro di recupero

L’operazione “Family&Friends” che ieri ha fatto scattare una quarantina di provvedimenti di arresto e portato alla luce un traffico di droga tra la Sardegna, la penisola e l’estero, ha portato anche al sequestro di 28 tartarughine. I carabinieri le hanno recuperate nel corso di una delle perquisizioni eseguite.

Si trovavano in un grande giardino di un’abitazione.

Si tratta di sei “Testudo Marginata”, la tipica tartarruga della Sardegna, e di 22 “Testudo Hermanni”, specie terrestre tipica del Sud Europa e delle Isole del Mediterraneo.

Sono tutte protette dalla convenzione CITES. Ognuna ha un valore sul mercato di circa 100 euro.

Ora verranno trasferite dai carabinieri forestali al centro di recupero fauna selvatica di Monastir.

Quello che viene contestato al detentore non è il commercio, dal momento che non si hanno riscontri in merito, almeno sino al momento attuale, quanto piuttosto l’assenza di tracciabilità che dovrebbe provenire da un documento CITES che attesti che quei piccoli animali provengano da un allevamento e non dall’ambiente libero.

Sono stati ritrovati dai carabinieri anche dei pappagalli ma non appartenenti a specie protette.

A gestire il possesso di animali selvatici è il Ministero dell’Ambiente che si avvale degli organi di polizia specializzata in materia.

Lunedì, 20 novembre 2023

Fonte: Link Oristano