In auto nascosti 250 mila euro, erano sottovuoto e col peperoncino. Denunciato dalla Guardia di finanza

Livorno

Uomo di origine cinese accusato di riciclaggio

Nella sua auto aveva nascosto sotto vuoto 250mila euro. L’uomo, di origini cinesi e residente in Sardegna, era partito dal porto di Olbia, ma i militari della Guardia di finanza lo hanno fermato al suo arrivo nel porto di Livorno.

Alle richieste di rito, formulate dai finanzieri, ha riferito di non trasportare nulla di particolare e di avere con sé solo un po’ di soldi per sue spese personali, esibendo un migliaio di euro. Ma lo stato di nervosismo, unito all’esperienza dei militari ed a risposte generiche e poco convincenti, hanno insospettito i finanzieri che quindi hanno sottoposto il veicolo a una accurata ispezione.

Sono stati ritrovati 250mila euro in contanti, in vario taglio e mazzette confezionate sottovuoto e con peperoncino, occultati in più parti: nel vano ruota di scorta, in un pannello di una portiera e tra le bevande all’interno di un frigo portatile presente in auto.

Dagli ulteriori accertamenti eseguiti è emerso che il profilo reddituale e patrimoniale dell’uomo era assolutamente incompatibile con la somma trasportata.

L’uomo è stato denunciato per riciclaggio. La sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Lunedì, 20 novembre 2023