Oristano

I controlli degli ispettori del lavoro in provincia di Oristano

Nel night club prestavano servizio 12 lavoratori in nero, così è scattata la sospensione dell’attività. È quanto hanno accertato, lo scorso fine settimana, gli ispettori del lavoro dello Iam di Cagliari-Oristano.

Il locale notturno si trova in provincia di Oristano. Un banconiere, un addetto alla sicurezza e 10 figuranti di sala erano privi di contratto e assicurazione. Tra loro c’erano quattro extracomunitari. Sono in corso le verifiche sulla regolarità dei loro permessi di soggiorno.

A carico dei titolari del night club è stata adottata la sospensione nella versione maggiorata, per l’occupazione “in nero” di più di cinque lavoratori irregolari, cui seguiranno 14 maxi-sanzioni, con applicazione di altrettante violazioni amministrative per un totale di oltre 50.000 euro.

Sono state inoltre adottate specifiche prescrizioni per la mancata nomina del medico competente e la mancata sorveglianza sanitaria, con ammenda maggiorata essendo coinvolti più di 10 lavoratori.

La sospensione dell’attività è arrivata anche per due pubblici esercizi del Cagliaritano, per la presenza in entrambi, oltre a personale regolarmente assunto, anche di un lavoratore in nero.

Martedì, 28 maggio