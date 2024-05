Su Gazetinu, martis 28 de maju de su 2024

Sa Baronia amegat de connòschere una sicànnia mala – Creschet su pistighìngiu in Baronia pro more de s’emergèntzia ìdrica: in cussas biddas chi ddis benit a mala bògia a impreare s’abba a istìddiu a istìddiu, sena de dd’isperditziare, sunt timende cunsighèntzias graes siat pro su chi pertocat s’economia agrìcula e pastorale, ma fintzas pro su chi pertocat su turismu, cun s’istajone chi paret chi promitat bene.

Est pro cussu chi sa presidente de sa Regione Alessandra Todde at cunvocadu cun urgèntzia, eris, un’addòbiu in arborada de Trentu, in Casteddu, pro faeddare de custa chistione.

Ddoe ant pigadu parte is sìndigos de Budune, Santu Diadoru, Thiniscole, Pasada e Torpè, is ghias de Abbanoa, Egas e de su Cunsòrtziu de Bonìfica de sa Sardigna tzentrale. Ma ddoe fiant fintzas is assessores de s’Ambiente, Rosanna Laconi, de is Entes locales, Francesco Spanedda, e de sa Programmatzione, Giuseppe Meloni.

In collegamentu vìdeo fiant presentes fintzas s’assessore de s’Agricultura, Gian Franco Satta, e cussu de is Traballos pùblicos, Antonio Piu. In rapresentàntzia de s’assessore de su Turismu, Franco Cuccureddu, ddoe fiat su capu de su gabinetu suo. In prus, est intervènnidu su prefetu