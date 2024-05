Cronaca Sul posto anche due ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri

L'incidente in cui è rimasto coinvolto il motociclista, alle porte di Ovodda

Ovodda

È andato a sbattere contro il guard rail e poi è finito in un burrone. Un centauro tedesco è stato trasportato all’ospedale in elicottero in gravissime condizioni.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo la sp 128, alle porte di Ovodda.

Il motociclista ha riportato traumi vari che hanno reso difficile l’opera di stabilizzazione a cura del personale sanitario.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri, chiamati ad fare chiarezza sulle cause dell’incidente.

Martedì, 28 maggio 2024

