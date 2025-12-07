Napoli, ritrovata 16enne scomparsa da Portici: sta bene
Dopo cinque giorni, è stata ritrovata Suamy, la ragazza di 16 anni scomparsa lo scorso 2 dicembre da Portici (Napoli). La studentessa è stata ritrovata dai carabinieri a Napoli e, secondo quanto si apprende, sta bene. La 16enne era svanita nel nulla dopo la scuola e non aveva fatto ritorno nella casa famiglia dove era ospitata.
