Dopo cinque giorni, è stata ritrovata Suamy, la ragazza di 16 anni scomparsa lo scorso 2 dicembre da Portici (Napoli). La studentessa è stata ritrovata dai carabinieri a Napoli e, secondo quanto si apprende, sta bene. La 16enne era svanita nel nulla dopo la scuola e non aveva fatto ritorno nella casa famiglia dove era ospitata.