(Adnkronos) - Torna in pista la MotoGp. Si corre in Spagna per il Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento della stagione, in programma oggi, domenica 8 giugno - in diretta tv e streaming. Nell'ultimo Gp a Silverstone a trionfare era stato Marco Bezzecchi, mentre la gara Sprint è stata dominata da Marc Marquez, che partirà in pole position. Alle sue spalle ci saranno il fratello Alex, secondo nella gara corta, e Franco Morbidelli. Quarto Pecco Bagnaia, soltanto dodicesimo nella Sprint di Aragon.

Il Gp di Aragon è in programma oggi, domenica 8 giugno, alle ore 14. Ecco la griglia di partenza:

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Gresini)

3. Franco Morbidelli (VR46 Academy)

4. Francesco Bagnaia (Ducati)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Brad Binder (KTM)

7. Fermin Aldeguer (Gresini)

8. Maverick Vinales (KTM)

9. Fabio Quartararo (Yamaha)

10. Fabio Di Giannantonio (VR46 Academy)

11. Joan Mir (Honda)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Raul Fernandez (Aprilia)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Alex Rins (Yamaha)

16. Miguel Oliveira (Aprilia)

17. Enea Bastianini (KTM)

18. Augusto Fernandez (Yamaha)

19. Lorenzo Savadori (Aprilia)

20. Marco Bezzecchi (Aprilia)

21. Somkiat Chantra (Honda)

Il Gp di Aragon, così come tutto il Mondiale di MotoGp, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. La gara sarà visibile anche in chiaro su TV8, ma in differita alle ore 17.05. Il Gran Premio sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e, sempre in differita, sul sito web di TV8.