(Adnkronos) - Spagna e Portogallo si affrontano nella finale di Nations League 2025. Oggi, domenica 8 giugno, la Nazionale iberica affronta quella lusitana nell'ultimo atto della competizione all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La squadra di De la Fuente arriva all'appuntamento dopo aver eliminato la Francia in semifinale, in un match pirotecnico terminato 5-4, mentre il Portogallo ha superato i 'padroni di casa' della Germania.

La sfida tra Spagna e Portogallo è in programma oggi, domenica 8 giugno, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Portogallo (4-3-3): Costa; Neves, Dias, Inacio, Mendes; Silva, Neves, Fernandes; Trincao, Ronaldo, Neto. Ct. Martinez

Spagna (4-3-3): Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Williams. Ct: De la Fuente

Spagna-Portogallo sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky Sport, ma visibile anche in chiaro su Rai 2 e su Cielo. Il match sarà disponibile in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.