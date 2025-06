(Adnkronos) - Sara Errani e Jasmine Paolini in finale al Roland Garros 2025. oggi, domenica 8 giugno, le tenniste azzurre sfidano la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e dalla serba Aleksandra Krunic nell'ultimo atto del tabellone di doppio femminile dello Slam parigino. Errani e Paolini, reduci dal trionfo agli Internazionali di Roma, sono arrivate in finale a Parigi dopo aver superato le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider in semifinale.

La finale di doppio di Errani e Paolini al Roland Garros 2025 è in programma oggi, domenica 8 giugno, alle ore 11. Tra le due coppie di tenniste non ci sono precedenti, con quello di Parigi che sarà dunque il primo incontro della loro carriera.

Errani/Paolini-Danilina/Krunic, finale di doppio del Roland Garros 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. La sfida sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.