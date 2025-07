MotoGp, Marquez domina Gp Germania. Secondo il fratello Alex, poi Bagnaia

(Adnkronos) - Marc Marquez con la Ducati vince vince anche il Gp di Germania sul circuito del Sachsenring centrando oggi il nono successo in MotoGp sul tracciato e il 12esimo complessivo. Lo spagnolo, sempre più leader della classifica del Motomondiale dopo la vittoria nella Sprint di sabato. non ha avuto resistenza dai diretti inseguitori, con Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi che sono scivolati entrambi. Secondo posto della Ducati Gresini di Alex Marquez mentre Pecco Bagnaia, con l'altra Ducati ufficiale, chiude in terza posizione, con un recupero dall'11esima posizione in griglia di partenza.

In quarta posizione si piazza Fabio Quartararo, seguito da Aldeguer, Marini, Binder, Miller, Fernandez e Rins a chiudere la top ten. Finiti lunghi poi nel corso della gara anche Zarco, Acosta, Oliveira, Ogura, Mir e Savadori in una gara con le nuvole ma non su pista bagnata. Assenti invece per problemi fisici di varia natura Morbidelli, Vinales, Bastianini e Chantra oltre a Martin.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie