È morto oggi martedì 25 novembre all'età di 95 anni a Latisana, in provincia di Udine, Lorenzo Buffon, storico portiere del Milan con cui vinse cinque scudetti negli anni '50. La notizia è stata annunciata dalla figlia Patricia. I funerali si terranno in forma privata nella città friulana dove viveva da tempo.

Chi era Lorenzo Buffon

Nato il 19 dicembre 1929 a Majano (Udine), Lorenzo Buffon è stato uno dei più grandi portieri italiani, noto per agilità e sicurezza tra i pali. Dopo aver vestito la maglia del Milan dal 1950 al 1960, ha giocato anche con Genoa, Inter e Fiorentina, oltre a collezionare 15 presenze in Nazionale. Storica la sua rivalità con Giorgio Ghezzi, portiere dell'Inter, che trasformava il derby di Milano anche in un confronto tra due campioni del ruolo.

Oltre alle imprese sportive, Buffon è finito spesso sulle cronache mondane: nel 1958 sposò la celebre valletta televisiva Edy Campagnoli, volto noto di "Lascia o raddoppia?", il gioco a quiz condotto da Mike Bongiorno. Il matrimonio si è poi concluso con il divorzio. Negli ultimi anni, il suo nome tornava agli onori delle cronache per il legame familiare con Gianluigi Buffon: Lorenzo era infatti cugino di secondo grado del nonno dell'ex portiere della Nazionale ed ex numero 1 della Juventus. Lorenzo Buffon era cugino di secondo grado del nonno di Gianluigi Buffon, campione del mondo con la Nazionale nel 2006.

Il saluto di Milan e Inter

Lorenzo Buffon è stato ricordato da Milan e Inter, due delle sue squadre. I rossoneri, con cui ha giocato per dieci anni, lo hanno ricordato così su X: "Le sue mani a 'Tenaglia' hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria".

Questo, invece, il post dei nerazzurri, con cui Buffon ha giocato dal 1960 al 1963: "Uno Scudetto, tre stagioni e 89 presenze con la maglia nerazzurra. Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Buffon e ci stringiamo attorno alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto".