Per far fronte al carico crescente della miopia pediatrica "bisogna puntare molto sulla prevenzione, che non vuol dire soltanto visite dei piccoli pazienti, ma vuol dire insegnare ai bambini e ai genitori anche un uso corretto della vista. Non si può stare attaccati tutto il giorno a un cellulare, a un tablet, alla televisione. Bisogna agire sia con delle visite specialistiche, sia con un'educazione al buon uso della nostra vista". Lo ha detto l'onorevole Matteo Rosso, deputato e responsabile del Dipartimento Sanità di Fratelli d'Italia, al convegno dedicato alla miopia pediatrica che si è svolto nei giorni scorsi a Roma.

In qualità di "medico oculista, oltre che politico", Rosso ha ricordato che "in Liguria stiamo portando avanti alcune attività" che sarebbe necessario implementare "a livello nazionale". L'onorevle ha inoltre sottolineato l'importanza di "conoscere nuove opportunità" di prevenzione e cura della miopia pediatrica "così da tradurle in pratica" creando una sinergia e uno sforzo comune tra Regioni. Inoltre, ha concluso, "è molto importante insegnare ai ragazzini che portare gli occhiali non è un limite, un difetto, un fattore di esclusione sociale".