Caso Garlasco, Dna maschile nella bocca di Chiara Poggi

(Adnkronos) - Tracce di Dna maschile sono state identificate su un tampone orale di Chiara Poggi mai sottoposto ad analisi. Da un primo confronto preliminare, avvenuto durante l'incidente probatorio, emergerebbe che la nuova traccia non apparterrebbe né ad Alberto Stasi, già condannato per l'omicidio, né all'indagato Andrea Sempio, ma a una terza persona ancora sconosciuta.

Sul tampone orale (l’interno della bocca) è emerso un cromosoma Y (ossia un Dna maschile, ndr) che "risulterebbe sovrapponibile all'aplotipo di Ernesto Gabriele Ferrari" assistente del medico legale che ha eseguito i primi rilievi sul corpo della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco.

Il condizionale, come la prudenza, è d'obbligo, essendo "una valutazione assolutamente preliminare realizzata sulla prima estrazione di cromosoma Y", e dunque i risultati "non sono ancora consolidati perché non ancora ripetuti. Quello che c'è - pochissimo e parziale - risulta sovrapponibile all’assistente del medico legale"”fa sapere una fonte all’Adnkronos.

Il dato, se confermato, rivelerebbe dunque un "inquinamento" da parte chi è intervenuto subito sulla scena del crimine e non la presenza invece di un killer sconosciuto. Finora i risultati acquisiti dai periti incaricati dalla giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli portano alla stessa vittima o a Stasi, l’allora fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di quasi 18 anni fa.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie