Fondazione Fiera Milano ha presentato in anteprima la nuova pista di hockey su ghiaccio, tassello fondamentale del progetto di adeguamento delle infrastrutture realizzate in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La Milano Rho Ice Hockey Arena, allestita nei padiglioni 22 e 24, e che ospiterà dall’8 al 14 dicembre il Campionato Mondiale under 20 come test event in vista delle Olimpiadi, nasce dalla rimozione temporanea di una sezione della parete divisoria che ha consentito di ricavare lo spazio per un campo regolamentare da 60 metri, tribune per circa 4.000 spettatori, nuovi spogliatoi, aree di servizio e una pista dedicata al riscaldamento e all’allenamento degli atleti. Qui si svolgeranno le gare femminili e alcune maschili di hockey su ghiaccio dei Giochi.

La realizzazione degli spazi per la pista di hockey si inserisce nel più ampio intervento di Fondazione da 25 milioni di euro, già avviato con successo grazie a interventi di adattamento per ospitare il media center della manifestazione presso il Centro Congressi MiCo in città e alla riconfigurazione dei padiglioni 13 e 15, trasformati nel Milano Speed Skating Stadium. “L’inaugurazione del nuovo campo da hockey rappresenta un passo significativo nel percorso di evoluzione del quartiere fieristico in vista di Milano Cortina 2026 e testimonia l’impegno concreto di Fondazione Fiera Milano nel sostenere la piena riuscita dei prossimi Giochi olimpici. Il progetto si inserisce in un programma di interventi mirati che ha consentito di rinnovare e riconfigurare strutture e spazi destinati a diventare un’eredità duratura per il territorio. Siamo orgogliosi dell’investimento messo in campo, che conferma il ruolo strategico di Fondazione Fiera Milano per la città e per l’intero territorio lombardo” ha affermato Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.

Gli interventi per i Giochi Olimpici segnano una nuova opportunità di flessibilità per Fiera Milano e si integrano con un piano di riqualificazione del quartiere, che prevede un investimento complessivo di ulteriori 20 milioni di euro. Dodici milioni di euro saranno dedicati alla realizzazione del Live Dome, la struttura che nel post-Olimpiadi diventerà una delle principali venue indoor europee per concerti, grandi eventi e competizioni sportive, e di ulteriori 8 milioni per la realizzazione di un nuovo spazio all’interno dei padiglioni biplanari, Fiera Milano Lab, pensato per attività congressuali e format fieristici di piccole dimensioni. Secondo le analisi del Centro Studi di Fondazione Fiera Milano, l’impatto economico dell’operazione sarà di portata eccezionale: il Live Dome genererà 888 milioni di euro di indotto annuo, attivando oltre 9.000 unità di lavoro, l’84% nella sola area metropolitana.