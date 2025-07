Metsola: "Urgente costruire un'Europa più resistente per contrastare shock"

(Adnkronos) - ''Se questo periodo ci ha insegnato qualcosa, è l'urgenza di costruire un'Europa più resistente per contrastare shock simili in futuro. L'unico modo è far crescere le nostre economie''.

E' l'appello lanciato da Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, in un videomessaggio trasmesso alla quarta edizione del summit nazionale sull’economia del mare 'Blue forum', in corso a Unioncamere a Roma. “Anche il settore marittimo ha subìto le difficoltà della pandemia, di una guerra di aggressione al nostro continente, della crisi energetica, dell'aumento del costo della vita e sullo sfondo una crisi climatica'', sottolinea il presidente.

''L'Italia è la terza più grande economia blu d'Europa. L'ambizione climatica è essenziale, ma ciò significa anche fissare obiettivi raggiungibili e offrire stimoli finanziari”, ricorda Metsola. “Nella sua risoluzione sull'attuazione della politica comune della pesca il Parlamento ha sottolineato che è necessario un livello di stabilità economica in questo settore, perché gli operatori possano innovare e adottare tecniche più sostenibili. Esiste anche un grande potenziale nella digitalizzazione dell'attività marittime''.

''L'Unione Europea sta già contribuendo in molte di queste aree e lo farà sempre di più”, assicura Metsola. “Io sono cresciuta vicino al mare e so quando sia cruciale la gestione sostenibile delle risorse marine sul nostro pianeta. E ora possiamo fare la differenza, perché le decisioni che prendiamo oggi hanno ancora il potere di plasmare il futuro”.

