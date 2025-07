Energia, Testa (Agsm Aim): "1 mld di investimenti per la transizione"

(Adnkronos) - “Nei prossimi cinque anni è previsto un investimento di circa 1 miliardo di euro sulle reti e sulle energie rinnovabili, che si traduce in lavoro per le imprese del territorio e ricchezza per le persone”. Così, il presidente di Agsm Aim, Federico Testa, alla presentazione del nuovo Piano Industriale 2025-30 del Gruppo, organizzata a Verona. Il filo conduttore sono le energie rinnovabili, ma anche “la geotermia e nuovi impianti fotovoltaici ed eolici. Le energie rinnovabili più classiche sono solare ed eolica, ma ci sono anche le bioenergie e l'idroelettrico”.

