Il mercato del Cagliari: ultime amichevoli e aspettative per la prossima stagione di Serie B

Si scadano i motori in vista dell'inizio del campionato cadetto, che anche quest'anno darà nuovi stimoli ai calciatori, rappresentando un'ottima vetrina anche per coloro che vogliono fare il grande salto arrivando fino alla serie A. Nella storia più o meno recente gli esempi di squadre che sono riuscite a tornare rapidamente in A dopo la retrocessione non mancano ma questo tipo di risultato va conquistato gara dopo gara, senza mai abbassare la guardia e procedendo con determinazione.

Il Cagliari parte con il favore del pronostico, insieme ad altre compagini rivali che daranno battaglia fino all'ultimissimo minuto. La serie B nella stagione 2022/2023 potrebbe essere considerato un mini-torneo della Serie A, proprio per il grande valore di alcune contendenti. Anche contro le squadre minori non si potrà cantare vittoria troppo in anticipo e ogni match sarà difficilissimo.

La lunga tradizione del Cagliari Calcio impone alla squadra di cercare di cogliere l'obiettivo principale, tornando rapidamente nel cosiddetto calcio che conta, per svolgere un ruolo di primissimo rilievo sulla scena. Nell'ultima gara della stagione passata contro il Venezia il campo sembrava letteralmente maledetto, con la palla che non finiva in goal e con un undici che stentava a far scattare quella molla d'orgoglio indispensabile per ottenere la salvezza che poi è sfumata.

Oggi è tutto diverso, bisogna pensare alla promozione ma ci sono anche il Genoa, il Parma, il Brescia e il Bari. Perfino il Pisa, che ha visto sfuggire la promozione per pochissimo, potrebbe essere un avversario duro da battere.

Le amichevoli estive hanno dato i primissimi verdetti è c'è comunque un clima di fiducia, al netto dei tasselli ancora da inserire per completare una rosa competitiva. Contro l'Olbia i rossoblù hanno vinto per 3-0 e sono riusciti a imporsi anche sul Racing Strasburgo per 2-1. La sconfitta è arrivata contro il Leeds con un sonoro 6-2 ma un incidente di percorso nel calcio di luglio ci può stare.

L'impegno ufficiale di esordio è andato bene, con la vittoria nel primo turno di Coppa Italia per 3-2 sul Perugia. Per il mister Fabio Liverani è stata la partita dell'ex, ricordando i tempi in cui scendeva in campo sul rettangolo di gioco dispensando assist e passaggi con il metronomo.

Nel secondo tempo è entrato Gianluca Lapadula, che messo a segno il goal del pareggio sul 2-2 dagli undici metri. Il trionfo è stato firmato da Nicolas Viola, il giocatore ex Benevento che ha regalato al Cagliari il passaggio del turno.

L'addio di Joao Pedro, che ha scelto la Turchia come destinazione, deve essere inserito rapidamente nella casella della nostalgia, individuando però una strategia di rilancio, magari proprio in termini anagrafici. L'attaccante ha fatto la storia della squadra sarda ma tutte le favole prima o poi finiscono. Tra le uscite di mercato figurano anche Cragno, Carboni, Bellanova, Lykogiannis e Marin. Lapadula sarà chiamato a fare gli straordinari, consacrandosi come vera e propria punta di diamante.

