Il tributo a Miles Davis con le stelle del jazz mondiale al CultureFestival - Notizie

Un tributo al genio rivoluzionario di Miles Davis a cent'anni dalla nascita, con i grandi musicisti che sono stati suoi compagni di viaggio insieme sullo stesso palco. Ma anche le sfumature soul di Judith Hill, il pop rock di Marina Rei, i virtuosismi del bassista Federico Malaman, la tecnica e la musicalità di Frank Gambale, l'energia britannica dell'MGW Quartet, formazione composta dalle vocalist di David Gilmour, le nuove sfumature jazz di Jonathan Scales.E' uno straordinario programma tra jazz, fusion, soul e funky quello proposto dal CultureFestival per la sua diciannovesima edizione. Organizzata dall'associazione Sardinia Pro Arte, con la direzione artistica del violinista e compositore Simone Pittau, la manifestazione si snoderà da fine aprile ai primi di dicembre, attraversando diversi palchi della Sardegna con appuntamenti a Cagliari, Olbia, La Maddalena, Gergei, Fluminimaggiore, Sanluri e Gavoi.L'evento clou è fissato per domenica 19 luglio alle 21 alla Fiera di Cagliari con il concerto "We want Miles!!". Il leggendario trombettista sarà ricordato dalle star che hanno condiviso con lui il palco: Marcus Miller, Bill Evans, Mike Stern, Mino Cilenu, Russell Gunn, Brett Williams, Anwar Marshall. Un evento eccezionale per celebrare l'eredità di un'icona della musica di tutti i tempi.Il cartellone propone anche alcune voci femminili di caratura globale. Grande attesa per la statunitense Judith Hill (già vocalist per Michael Jackson e Prince), attesa il 10 luglio al Parco Riola di Fluminimaggiore e l'11 alle Tenute Olianas di Gergei. Spazio anche al sound poliedrico di Marina Rei (23 agosto, Fluminimaggiore) e al raffinato progetto MGW Quartet, che vede protagoniste le vocalist di David Gilmour dei Pink Floyd: Louise Marshall, Romany Gilmour (figlia del chitarrista), Hattie Webb e Charley Webb alternandosi alla voce, al piano, alla chitarra, alle percussioni e all'arpa, saranno...

Leggi tutto su Ansa Sardegna