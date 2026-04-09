Un tributo al genio rivoluzionario di Miles Davis a cent'anni dalla
nascita, con i grandi musicisti che sono stati suoi compagni di
viaggio insieme sullo stesso palco. Ma anche le sfumature soul di
Judith Hill, il pop rock di Marina Rei, i virtuosismi del bassista
Federico Malaman, la tecnica e la musicalità di Frank Gambale,
l'energia britannica dell'MGW Quartet, formazione composta dalle
vocalist di David Gilmour, le nuove sfumature jazz di Jonathan
Scales.
E' uno straordinario programma tra jazz, fusion,
soul e funky quello proposto dal CultureFestival per la sua
diciannovesima edizione. Organizzata dall'associazione Sardinia Pro
Arte, con la direzione artistica del violinista e compositore
Simone Pittau, la manifestazione si snoderà da fine aprile ai primi
di dicembre, attraversando diversi palchi della Sardegna con
appuntamenti a Cagliari, Olbia, La Maddalena, Gergei,
Fluminimaggiore, Sanluri e Gavoi.
L'evento clou è fissato per domenica 19 luglio
alle 21 alla Fiera di Cagliari con il concerto "We want Miles!!".
Il leggendario trombettista sarà ricordato dalle star che hanno
condiviso con lui il palco: Marcus Miller, Bill Evans, Mike Stern,
Mino Cilenu, Russell Gunn, Brett Williams, Anwar Marshall. Un
evento eccezionale per celebrare l'eredità di un'icona della musica
di tutti i tempi.
Il cartellone propone anche alcune voci
femminili di caratura globale. Grande attesa per la statunitense
Judith Hill (già vocalist per Michael Jackson e Prince), attesa il
10 luglio al Parco Riola di Fluminimaggiore e l'11 alle Tenute
Olianas di Gergei. Spazio anche al sound poliedrico di Marina Rei
(23 agosto, Fluminimaggiore) e al raffinato progetto MGW Quartet,
che vede protagoniste le vocalist di David Gilmour dei Pink Floyd:
Louise Marshall, Romany Gilmour (figlia del chitarrista), Hattie
Webb e Charley Webb alternandosi alla voce, al piano, alla
chitarra, alle percussioni e all'arpa, saranno...
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