Medici di emergenza territoriale, 60 posti nel corso di formazione con Areus

Cagliari

Impegno di 360 ore, iscrizioni entro il 25 ottobre

Sono trascorsi 4 anni dall’ultima iniziativa formativa e ora per i medici sardi si aprono nuove opportunità nell’emergenza territoriale. La Regione Sardegna ha affidato all’Areus la formazione dei medici da destinare ai servizi di emergenza urgenza.

Le postazioni avanzate del 118 hanno necessità di un potenziamento in termini di professionisti: in particolare è urgente la disponibilità di medici di emergenza territoriale nelle zone più distanti da Cagliari e Sassari.

L’Areus ha pubblicato un bando per la selezione di 60 medici da ammettere al corso, che prevede un impegno complessivo di 360 ore: 30 di teoria, 106 di esercitazioni e 224 di tirocinio da svolgersi presso le strutture del Sistema sanitario regionale (Centrale 118, mezzo di soccorso avanzato, Pronto soccorso, Pronto soccorso pediatrico, Ostetricia / Ginecologia, Cardiologia, Anestesia e rianimazione).

Possono partecipare i medici incaricati nei servizi di continuità assistenziale delle ASL della Regione Sardegna secondo l’anzianità di incarico, i medici residenti in Sardegna inseriti nella graduatoria regionale, i medici in possesso dell’attestato di formazione in Medicina generale non iscritti alla graduatoria regionale e, come quota residuale, i medici non in possesso dell’attestato di formazione MG e non iscritti nella graduatoria.

Ai medici selezionati e che daranno la disponibilità a lavorare nei mezzi di soccorso avanzato 118 per almeno 24 mesi dopo il rilascio della certificazione, Areus riconoscerà un incentivo pari al doppio del costo sostenuto per il corso formativo (fissato in 2.000 euro).

In una nota, l’Areus fa sapere che le domande pervenute finora coprono il 35% dei posti disponibili: sarà possibile iscriversi fino a mercoledì 25 ottobre.

Giovedì, 19 ottobre 2023