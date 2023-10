In bicicletta fino alle spiagge: bellezze da scoprire lentamente nel Sinis

San Vero Milis

Investimenti sulla mobilità lenta tra Putzu Idu, Mandriola, Sa Mesa Longa e Sa Rocca Tunda

Collegare il centro abitato di San Vero Milis alle sue spiagge e borgate marine con un percorso ciclabile: è questa l’idea dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Tedeschi, che nelle scorse settimane ha presentato una richiesta di finanziamento di 1,5 milioni di euro da suddividere su tre annualità, partecipando a un bando del Pnrr per i paesi a vocazione turistica.

Con queste risorse il Comune riqualificherebbe la piazza di San Vero Milis su cui si affaccia il municipio, per trasformarla in una piazza-mercato e di socializzazione, ma anche nel punto di partenza della ciclovia per il mare, lunga circa 15 chilometri. Il percorso, su sterrato, è già tracciato. “Toccherà Is Benas, dove si sta realizzando il ponte che oltrepasserà il canale”, ha spiegato il sindaco Tedeschi. “Prevediamo di fare interventi di manutenzione e pulizia della strada e di piazzare cartelli informativi. Speriamo che il Ministero del Turismo finanzi il nostro progetto. Questa ciclovia ci permetterebbe di offrire ai residenti e ai turisti la possibilità di raggiungere in bicicletta le nostre spiagge. La ciclabile ha tanto da offrire, perché attraversa le nostre zone umide e siti di interesse archeologico come S’Urachi”.

Questo non è l’unico intervento che guarda alla mobilità lenta. “Nei prossimi giorni termineranno i lavori di realizzazione della pista ciclabile di Putzu Idu”, ha aggiunto il primo cittadino di San Vero Milis, “è stata realizzata in cemento ecologico e ora si sta completando l’illuminazione”. Il percorso va dalla rotonda di via Zinnigas fino a Mandriola. Tra lavori, progettazione e oneri sulla sicurezza sono stati spesi circa 460.000 euro, finanziati con le risorse della programmazione territoriale, attraverso l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti.