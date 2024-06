Masullas dice addio a Massimo Piras, aveva 49 anni

Il paese di Masullas è addolorato per la prematura scomparsa di Massimo Piras, avvenuta all’età di 49 anni. La triste notizia è stata annunciata dalla mamma Irene, il fratello Francesco insieme alla moglie Anna, la sorella Sandra con il marito Gianluca, e tutti i parenti stretti. Massimo era una figura amata e rispettata nella comunità locale, dove lascia un vuoto incolmabile. I suoi funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 16:30, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine delle Grazie a Masullas. La cerimonia sarà accompagnata dalla celebrazione della Santa Messa, momento di conforto e di ricordo per chi lo ha conosciuti e condiviso momenti preziosi con lui. La comunità locale si unisce nel cordoglio alla famiglia Piras, testimoniando affetto e solidarietà in questo momento di profonda tristezza. La perdita di Massimo Piras ha lasciato un vuoto doloroso tra coloro che lo conoscevano, ricordandolo per la sua generosità e il suo spirito altruista. La presenza di amici, parenti e conoscenti è attesa per rendere omaggio a Massimo e condividere il

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

