Siamaggiore, festa di San Giovanni: due giorni di celebrazioni

Siamaggiore si prepara ad accogliere due giornate di festeggiamenti religiosi e civili in onore di San Giovanni Battista il prossimo 22 e 23 giugno. Il programma delle celebrazioni è ricco di eventi che uniscono la devozione religiosa alla vivacità delle tradizioni locali. La parte religiosa delle festività culminerà domenica 23 giugno con la processione per le vie del paese, che avrà inizio alle ore 10. Il simulacro di San Giovanni Battista sarà portato in processione accompagnato dai cavalieri, in un momento di profonda devozione collettiva. Successivamente, alle ore 10:30, nella parrocchia di San Costantino si terrà la Santa Messa, presieduta dal parroco don Alejandro Garcia Quintero. Nel programma civile, sabato 22 giugno a partire dalle ore 21:30, è previsto un intrattenimento musicale con il dj Valerio Del Vais. Durante la serata, i partecipanti potranno gustare bevande e panini presso il chiosco dell’Associazione culturale Su Simioresu, che contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più festosa. Domenica 23 giugno, alle ore 20:30 in piazza Asilo, si terrà la

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie