Sardegna, barca con 18 migranti si incaglia: salvati dalla Finanza

Nelle prime ore di questa mattina, l’equipaggio di una motovedetta della Guardia di Finanza, in navigazione per servizi di vigilanza delle coste sarde, ha individuato un natante di circa sette metri incastrato tra gli scogli nei pressi di Capo Teulada, con 18 migranti algerini tra cui un minore. I militari, dopo aver tranquillizzato le persone a bordo, hanno provveduto a disincagliare il natante, per poi scortarlo fino al vicino porto turistico di Teulada. Il personale della Guardia di Finanza, nel prestare assistenza, ha osservato la presenza a bordo di due migranti in difficoltà, di cui uno disabile, ed ha provveduto ad allertare il soccorso sanitario. Ad attendere i militari in porto c’era un team interforze dell’Agenzia Frontex e due mezzi di soccorso del 118 che hanno immediatamente trasportato i due algerini in difficoltà presso il più vicino nosocomio per accertamenti medico-sanitari ed i restanti connazionali presso il Centro di Prima Accoglienza di Monastir, scortati da una pattuglia della Polizia di Stato di Carbonia. L’operazione condotta

