A Nuoro apre un hub per le imprese e la formazione - Notizie

A Nuoro apre un hub per imprese, formazione e innovazione, promosso dalla Camera di Commercio e gestito da Villanova Coworking. 'NEXT-Nuoro EXperience & Technology' è stato allestito in via del Lavoro, in un immobile un tempo destinato ad alloggiare il personale camerale e ospiterà, grazie a un accordo con Unitelma, l'Università telematica della Sapienza di Roma, il primo master nazionale sulla longevità, con corsi e lezioni sia in presenza che a distanza."È uno spazio collaborativo, un luogo dove non si affittano semplicemente postazioni ma un hub tecnologico e funzionale dove si insediano aziende, startup e professionisti chiamati a lavorare insieme per sviluppare idee e progetti che dovranno avere ricadute economiche e sociali in tutto il territorio", ha spiegato , Raimondo Schiavone, amministratore unico di Villanova Coworking, la società alla quale è stata affidata la gestione del nuovo spazio. "Next è un luogo deputato anche alla formazione, all'educazione e alla specializzazione di tutte quelle professionalità che il mercato richiede. Pensiamo alla robotica educativa per bambini, ragazzi e adulti (oltre 13.000 studenti sardi hanno già partecipato ai laboratori) ma anche all'impiego delle nuove tecnologie e dell'Intelligenza artificiale per creare arte, cultura o semplicemente gestire e organizzare il proprio lavoro"."Le imprese del territorio possono finalmente contare su un hub nel quale sviluppare idee e progetti, condividere competenze e generare nuove collaborazioni", ha osservato il presidente della Camera di commercio, Agostino Cicalò- "A breve pubblicheremo un bando per selezionare le imprese che potranno insediarsi e utilizzare gratuitamente gli spazi di NEXT, con l'obiettivo di rafforzare un ecosistema capace di dialogare con il mondo delle imprese e delle professioni, anche culturali, di tutto il territorio"."È uno spazio che mancava", ha commentato il sindaco Emiliano Fenu, "non soltanto per imprese e professionisti,...

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