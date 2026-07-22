A Nuoro apre un hub per imprese, formazione e innovazione, promosso dalla Camera di Commercio e gestito da Villanova Coworking. 'NEXT-Nuoro EXperience & Technology' è stato allestito in via del Lavoro, in un immobile un tempo destinato ad alloggiare il personale camerale e ospiterà, grazie a un accordo con Unitelma, l'Università telematica della Sapienza di Roma, il primo master nazionale sulla longevità, con corsi e lezioni sia in presenza che a distanza.
"È uno spazio collaborativo, un luogo dove non
si affittano semplicemente postazioni ma un hub tecnologico e
funzionale dove si insediano aziende, startup e professionisti
chiamati a lavorare insieme per sviluppare idee e progetti che
dovranno avere ricadute economiche e sociali in tutto il
territorio", ha spiegato , Raimondo Schiavone, amministratore unico
di Villanova Coworking, la società alla quale è stata affidata la
gestione del nuovo spazio. "Next è un luogo deputato anche alla
formazione, all'educazione e alla specializzazione di tutte quelle
professionalità che il mercato richiede. Pensiamo alla robotica
educativa per bambini, ragazzi e adulti (oltre 13.000 studenti
sardi hanno già partecipato ai laboratori) ma anche all'impiego
delle nuove tecnologie e dell'Intelligenza artificiale per creare
arte, cultura o semplicemente gestire e organizzare il proprio
lavoro".
"Le imprese del territorio possono finalmente
contare su un hub nel quale sviluppare idee e progetti, condividere
competenze e generare nuove collaborazioni", ha osservato il
presidente della Camera di commercio, Agostino Cicalò- "A breve
pubblicheremo un bando per selezionare le imprese che potranno
insediarsi e utilizzare gratuitamente gli spazi di NEXT, con
l'obiettivo di rafforzare un ecosistema capace di dialogare con il
mondo delle imprese e delle professioni, anche culturali, di tutto
il territorio".
"È uno spazio che mancava", ha commentato il
sindaco Emiliano Fenu, "non soltanto per imprese e professionisti,...