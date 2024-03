Cagliari

L’amara esperienza di 13 donne in stato di gravidanza

Convocate già un mese fa per sottoporsi a un importante screening fetale, attraverso il test combinato della “Traslucenza Nucale Fetale e B-Test”, sono dovute rientrare a casa senza avere completato gli accertamenti a causa della mancanza di un reagente che – hanno poi appreso – sarà disponibile forse fra un mese. Quando cioè queste analisi non potranno essere effettuate perché scaduti abbondantemente i tempi per la loro esecuzione. Per trenta giorni, inoltre, queste analisi probabilmente verranno negate anche alle altre donne che nel frattempo ne avranno bisogno.

A scoprirlo sono state 13 donne in stato di gravidanza che lunedì scorso 18 marzo sono arrivate alla ginecologia dell’ospedale Microcitemico di Cagliari alle prime ore del mattino, alcune di loro dopo una levataccia e diversi chilometri percorsi per raggiungere Cagliari da diverse località della Sardegna.

Tutte con uno stato di gravidanza tra l’undicesima e la tredicesima settimana, periodo fissato per questo accertamento, hanno potuto sottoporsi alla prima parte del test, una ecografia, ma hanno dovuto rinunciare al prelievo di sangue necessario a eseguire la seconda parte.

Dopo una lunga attesa durante la quale sono state invitate