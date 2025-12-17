Lutto per Claudio Durigon, scomparsa la madre Franca
Lutto per il sottosegretario al Lavoro e senatore della Lega Claudio Durigon. Si è infatti spenta a Latina la madre Franca Bellamio, 89 anni. In queste ore sono molti i messaggi di vicinanza giunti al senatore dal mondo politico e istituzionale. I funerali si svolgeranno domattina alle 11.30 sempre a Latina, presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi.
