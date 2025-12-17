Il Rally Italia Sardegna cambia data, ad Alghero dall'1 al 4 ottobre 2026
Sarà la penultima tappa del campionato mondiale Fia e l'ultima in Europa...
