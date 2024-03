Su Gazetinu, martis 12 de martzu de su 2024

Is siendas agrìculas ghiadas dae fèminas – Giòvanas, cualificadas e chi punnant a s’annoadura: in Sardigna sunt 7.800 is impresas agrìculas ghiadas dae fèminas, mentras in su panorama natzionale sunt agiomai 200 mìgia is fèminas imprendidoras chi ant seberadu de punnare a su setore agrìculu contras de ònnia pregiudìtziu. Est su chi nde essit a pìgiu dae s’analizu de Fèminas Coldiretti impreende is datos de su Registru de is Impresas e bogadu in ocasione de s’8 de martzu.

“Is fèminas in agricultura, cun su tempus, sunt istadas semper de prus e ant favorèssidu fintzas s’annoadura e s’intrada de is giòvanos, cunsideradu chi is datos natzionales faeddant de su 25 % de is fèminas in agricultura chi sunt laureadas e de su 60 % chi faghet laurera biològica”, regordat Maria Gina Ledda, coordinadora regionale de Fèminas Coldiretti Sardigna. “In Sardigna is fèminas tenent unu rolu de importu in siendas chi sunt semper de prus multifuntzionales (a livellu natzionale sunt su 50%) e chi ponent cambas a progetos diferentes, dae s’educatzione alimentare e ambientale a su raportu cun is iscolas, passende peri is siendas agrìculas didàticas”.

In Itàlia prus de una sienda agrìcula ònnia bator –