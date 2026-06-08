(Adnkronos) - "Belzutifan è la prima e unica terapia target sistemica approvata per la sindrome di Vhl ed è già disponibile. È stata autorizzata dall'Aifa - Agenzia italiana del farmaco la settimana scorsa. Adesso si tratta di attendere le Regioni che, speriamo, procedano con altrettanto passo celere: 6 hanno già detto di sì. Speriamo che anche per le altre Regioni questa promessa di nuova vita" per i pazienti "possa arrivare molto presto". Così Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata Msd Italia, intervenendo oggi a Roma all'incontro organizzato in occasione del via libera al rimborso della prima opzione terapeutica per la sindrome di von Hippel-Lindau (Vhl). "Ci sforziamo ogni giorno - aggiunge - di ricordarci che la medicina è per le persone, e quando riusciamo ad arrivare, come in questo caso, a dare una risposta a un bisogno di salute che coinvolge pochi, ma importanti pazienti, per noi è motivo di grande orgoglio”.

"Follow the science - prosegue Luppi - è quello che ci piace fare da sempre, perché attraverso la scienza si può restituire speranza e futuro", in questo caso "a chi fin da piccolo scopre di avere questa malattia e saprà che avrà davanti una vita di interventi importanti. Continuare, però, in questo scenario, andando avanti verso scoperte che fanno la differenza nella vita delle persone, significa credere nella ricerca, ma anche creare quell'ecosistema intorno affinché anche l'Italia possa essere attrattiva e possa continuare a investire sempre di più in salute andando a ridurre la macchina della burocrazia - ancora predominante nel nostro Paese quando si tratta di ricerca - e, allo stesso tempo, eliminare quei fardelli come il payback. Accelerare l'accesso precoce dei farmaci una volta autorizzati, eliminare il payback e credere ancora di più in una ricerca che possa essere inserita in un network - conclude - farà dell'Italia un avamposto anche in Europa per una ricerca per sempre più salute per tutti i pazienti e cittadini".