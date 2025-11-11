Proposta di matrimonio alle Atp Finals di Torino. Durante il match tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, valido per il gruppo Jimmy Connors, di oggi, martedì 11 novembre, una coppia di spettatori si sono presi la scena sugli spalti. Inquadrati dalle telecamere l'uomo ha fatto alzare la compagna prendendola per mano e si è inginocchiato, tirando fuori dalla tasca un anello.

Incredula la reazione della ragazza, che però, dopo qualche attimo di commosso stupore, ha detto sì. L'Inalpi Arena si è quindi lasciata andare ad applausi e grida, mentre in sottofondo l'attento dj dell'impianto torinese faceva suonare 'Marry You' di Bruno Mars. La felicità della coppia è stata quindi ripresa delle telecamere, con la ragazza che ha alzato il braccio per mostrare l'anello, prima di lasciarsi andare a un tenero bacio con il compagno e, a questo punto, futuro marito.