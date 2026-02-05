Lindsey Vonn punta Milano Cortina 2026 . La sciatrice americana, 41 anni, si è rotta il crociato nell'ultima gara di Coppa del Mondo a Crans-Montana, ma non ha rinunciato ai Giochi invernali. Vonn è determinata a presentarsi in pista e a gareggiare, nonostante il grave infortunio, e a testimoniarlo c'è un video pubblicato sul suo account Instagram.

L'americana è alle prese con un allenamento completo: pesi, squat, salti. Tutto con un tutore al ginocchio, fondamentale per permettere alla gamba di muoversi nonostante l'infortunio: Non mollo. Lavoro più che posso perché accada! Grazie alla mia squadra e a tutti per il vostro incredibile supporto. Continuiamo a crederci", ha scritto a corredo del video Vonn.

"Venerdì scorso a Crans Montana, durante l'ultima gara di Coppa del Mondo, mi sono rotta completamente il legamento crociato anteriore. Ho anche un trauma osseo, un infortunio comune in caso di rottura del legamento crociato anteriore, oltre a un danno al menisco", aveva annunciato Lindsey Vonn all'indomani del grave infortunio. "Non sappiamo se fosse preesistente o dovuto all'incidente. Ho consultato dei medici, sono andata in palestra e oggi sono anche andata a sciare. Il mio ginocchio non è gonfio e, con l'aiuto di una ginocchiera, sono fiduciosa di poter gareggiare domenica", ha spiegato nel corso di una conferenza stampa a Cortina.

"Ovviamente, non è quello che speravo - ha sottolineato -. Ho lavorato duramente per arrivare a questi Giochi in una posizione molto diversa. So quali erano le mie possibilità prima dell'incidente e so che non sono le stesse di oggi, ma so che c'è ancora una possibilità e finché ci sarà una possibilità, ci proverò".