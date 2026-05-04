"La figura di Grazia Deledda è di una modernità dirompente. La sua
capacità di scardinare i pregiudizi dell'epoca la rende un'icona
incredibilmente attuale per le battaglie di oggi". Così all'ANSA il
regista Peter Marcias che oggi al Cinema Odissea di Cagliari ha
presentato assieme al cast il suo ultimo film Quasi Grazia.
Il lungometraggio, proiettato in anteprima in
Sardegna, esce nelle sale sarde il 7 maggio, poi sarà distribuito
nel resto d'Italia dal 14 maggio da Europictures. Una proiezione
che cade in occasione di due ricorrenze: il centenario del Nobel
per la letteratura, unica donna italiana a vincerlo, e i 155 anni
dalla nascita della scrittrice nuorese.
Quasi Grazia è tratto dall'omonimo romanzo di
Marcello Fois.
"Ho lavorato sui dialoghi, che nel libro sono
sapienti e densi, cercando di tradurre cinematograficamente quella
stessa intensità verbale - spiega il regista - ho cercato di
preservare l'anima del romanzo, che cattura Deledda in tre momenti
emblematici". Un racconto per quadri che immortala l'arrivo
inaspettato della madre da Nuoro, interpretata dall'attrice sarda
Monica Demuru, le ore trepidanti che precedono la consegna del
Nobel a Stoccolma e il confronto silenzioso e struggente con un
medico davanti a una diagnosi difficile. Il ruolo della scrittrice
nuorese è affidato a Irene Maiorino nella parte legata agli esordi,
e a Laura Morante e Ivana Monti in quella della scrittrice
affermata. Poi ancora nel cast Roberto De Francesco, Stefano Mereu,
Gala Zohar Martinucci e Roberto Citran. "Di Grazia Deledda -
chiarisce Marcias - mi ha colpito certamente la dimensione di una
donna profondamente libera. Mi ha affascinato il contrasto tra le
sue angosce private e la sua determinazione pubblica. Volevo
portare sullo schermo una donna che, nonostante le fragilità e il
peso del suo tempo, non ha...
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