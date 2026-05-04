Al via nuovi collegamenti del Ctm per studenti universitari di Cagliari - Notizie

È in servizio da oggi a Cagliari un nuovo collegamento diretto del Ctm dedicato agli studenti universitari di Cagliari. Le corse della linea 10S, con partenze dalle 8 e dalle 8.45 da via Pessina lato Tribunale verso il il Polo del Magistero in via Is Mirrionis, sono state inaugurate stamane dal presidente dell'azienda di trasporto pubblico locale, Fabrizio Rodin, e dal direttore generale Bruno Useli.I bus elettrici, attivi da lunedì al sabato e nei giorni scolastici negli orari di ingresso e uscita dalle lezioni, impiegano circa 20 minuti per coprire il tragitto da piazza Repubblica al complesso di Sa Duchessa.Nei prossimi giorni alla fermata di via Pessina una hostess fornirà informazioni dettagliate ai passeggeri.Il Ctm ha scelto di impiegare mezzi Solaris da 12 metri, dotati di pantografo, per ragioni di sostenibilità ambientale ma anche per la loro maggiore capacità di trasporto rispetto agli autobus ordinari.Inoltre, sulla linea 17 è stata aggiunta una corsa per il liceo scientifico Pitagora di Selargius, dal lunedì al sabato con autobus da 12 metri. Entrambe le novità, introdotte in via sperimentale, sono visibili sull'app Busfinder."Il confronto con le associazioni studentesche universitarie, il Comune di Cagliari, il delegato alla mobilità della Città Metropolitana, Omar Zaher, il sindaco di Selargius, Gigi Concu, e i referenti dell'istituto Pitagora ha prodotto risultati concreti", spiega Rodin. "I tavoli tecnici attivati con le realtà del territorio stanno permettendo di individuare con precisione le criticità e intervenire in modo mirato. Questo è il metodo che Ctm intende applicare sul servizio, cioè ascoltare chi vive ogni giorno il servizio per tradurlo in soluzioni operative".Nel dettaglio, ecco il percorso della nuova linea 10S: piazza Repubblica, via Alghero, via Sonnino, via XX...

Leggi tutto su Ansa Sardegna