È in servizio da oggi a Cagliari un nuovo collegamento diretto del
Ctm dedicato agli studenti universitari di Cagliari. Le corse della
linea 10S, con partenze dalle 8 e dalle 8.45 da via Pessina lato
Tribunale verso il il Polo del Magistero in via Is Mirrionis, sono
state inaugurate stamane dal presidente dell'azienda di trasporto
pubblico locale, Fabrizio Rodin, e dal direttore generale Bruno
Useli.
I bus elettrici, attivi da lunedì al sabato e
nei giorni scolastici negli orari di ingresso e uscita dalle
lezioni, impiegano circa 20 minuti per coprire il tragitto da
piazza Repubblica al complesso di Sa Duchessa.
Nei prossimi giorni alla fermata di via Pessina
una hostess fornirà informazioni dettagliate ai passeggeri.
Il Ctm ha scelto di impiegare mezzi Solaris da
12 metri, dotati di pantografo, per ragioni di sostenibilità
ambientale ma anche per la loro maggiore capacità di trasporto
rispetto agli autobus ordinari.
Inoltre, sulla linea 17 è stata aggiunta una
corsa per il liceo scientifico Pitagora di Selargius, dal lunedì al
sabato con autobus da 12 metri. Entrambe le novità, introdotte in
via sperimentale, sono visibili sull'app Busfinder.
"Il confronto con le associazioni studentesche
universitarie, il Comune di Cagliari, il delegato alla mobilità
della Città Metropolitana, Omar Zaher, il sindaco di Selargius,
Gigi Concu, e i referenti dell'istituto Pitagora ha prodotto
risultati concreti", spiega Rodin. "I tavoli tecnici attivati con
le realtà del territorio stanno permettendo di individuare con
precisione le criticità e intervenire in modo mirato. Questo è il
metodo che Ctm intende applicare sul servizio, cioè ascoltare chi
vive ogni giorno il servizio per tradurlo in soluzioni
operative".
Nel dettaglio, ecco il percorso della nuova
linea 10S: piazza Repubblica, via Alghero, via Sonnino, via XX...
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