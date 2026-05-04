Nasce a Olbia il Dipartimento di Innovazione dell'Università di Sassari - Notizie

Un lavoro di squadra che ha visto coinvolti il Cipnes Gallura, il Comune di Olbia, l'Universita di Sassari e la Regione Sardegna, iniziato due anni fa e che adesso vede i primi risultati concreti: il Ministero dell'istruzione ha infatti ufficializzato il Dipartimento Innovazione a Olbia che troverà casa nella PTE, la Piattaforma Tecnologica Ecologica, situata nel distretto produttivo del Cipnes.L'infrastruttura è ancora in fase di ultimazione, ma già per il nuovo anno accademico i corsi universitari approvati potranno partire, seppure ospitati temporaneamente nella sede centrale dell'UniOlbia e in strutture messe a disposizione dal Mater Olbia. "Aver dialogato con tutti gli attori presenti ci ha portato a far diventare questo nostro grande sogno una realtà. - ha detto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi durante la conferenza di presentazione avvenuta questa mattina nel cantiere dell'edificio -. Stiamo ultimando la struttura e stiamo realizzando percorsi specifici per la mobilità degli studenti e i loro corsi di laurea. Abbiamo fame di cultura e vogliamo limitare al massimo la mobilità verso altre università dei nostri ragazzi"."La caratteristica principale di questo Dipartimento dell'Innovazione è che formerà gli studenti, si occuperà di ricerca, ma soprattutto è tarato per dare servizi al territorio.Quindi un'Università più moderna, snella e di servizio, a disposizione delle imprese della Sardegna tutta, non solo della Gallura.", ha dichiarato il Rettore di Sassari Gavino Mariotti."È stata una scommessa anche per la Regione - ha affermato Giuseppe Meloni, vice presidente della Regione - Questo Dipartimento di innovazione è stato finanziato quando ancora era in una fase embrionale. Si è creato un'ecosistema che ha agito positivamente portando oggi a questi risultati. Adesso che siamo in una fase cruciale anche per l'ottenimenti dell'Einstein Telescope, questo Dipartimento sarà sicuramente d'aiuto"....

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