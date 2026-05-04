Un lavoro di squadra che ha visto coinvolti il Cipnes Gallura, il
Comune di Olbia, l'Universita di Sassari e la Regione Sardegna,
iniziato due anni fa e che adesso vede i primi risultati concreti:
il Ministero dell'istruzione ha infatti ufficializzato il
Dipartimento Innovazione a Olbia che troverà casa nella PTE, la
Piattaforma Tecnologica Ecologica, situata nel distretto produttivo
del Cipnes.
L'infrastruttura è ancora in fase di
ultimazione, ma già per il nuovo anno accademico i corsi
universitari approvati potranno partire, seppure ospitati
temporaneamente nella sede centrale dell'UniOlbia e in strutture
messe a disposizione dal Mater Olbia. "Aver dialogato con tutti gli
attori presenti ci ha portato a far diventare questo nostro grande
sogno una realtà. - ha detto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi
durante la conferenza di presentazione avvenuta questa mattina nel
cantiere dell'edificio -. Stiamo ultimando la struttura e stiamo
realizzando percorsi specifici per la mobilità degli studenti e i
loro corsi di laurea. Abbiamo fame di cultura e vogliamo limitare
al massimo la mobilità verso altre università dei nostri
ragazzi".
"La caratteristica principale di questo
Dipartimento dell'Innovazione è che formerà gli studenti, si
occuperà di ricerca, ma soprattutto è tarato per dare servizi al
territorio.
Quindi un'Università più moderna, snella e di
servizio, a disposizione delle imprese della Sardegna tutta, non
solo della Gallura.", ha dichiarato il Rettore di Sassari Gavino
Mariotti.
"È stata una scommessa anche per la Regione - ha
affermato Giuseppe Meloni, vice presidente della Regione - Questo
Dipartimento di innovazione è stato finanziato quando ancora era in
una fase embrionale. Si è creato un'ecosistema che ha agito
positivamente portando oggi a questi risultati. Adesso che siamo in
una fase cruciale anche per l'ottenimenti dell'Einstein Telescope,
questo Dipartimento sarà sicuramente d'aiuto".
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