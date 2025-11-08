Il consigliere uscente della Regione Puglia Mauro Vizzino e suo cognato Leonardo Perez, calciatore, sono indagati dalla Procura della Repubblica di Lecce in relazione alla vicenda del danneggiamento dell'auto dell'ex allenatore della Virtus Francavilla, squadra di calcio del campionato di serie D, Antonio Calabro, oggi in serie B alla Carrarese.

La vicenda

I fatti avvennero a Melendugno in provincia di Lecce, nella notte tra il 22 e il 23 febbraio del 2023, dove il Mister risiedeva all'epoca. Come riferisce all'Adnkronos l'avvocato Carmine Alessandro Dell'Aquila, che assiste entrambi gli indagati, l'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato solo a Perez. L'ipotesi di accusa nei confronti di Vizzino sarebbe quella di minaccia nei confronti dell'allenatore. Secondo ricostruzioni giornalistiche il consigliere sarebbe stato l'istigatore e il cognato calciatore il mandante.

La vettura, un'Audi A6, fu colpita con due colpi di fucile. La ragione del gesto sarebbe il mancato impiego in squadra di Perez, che all'epoca militava nella Virtus Francavilla. Vizzino, che faceva parte della maggioranza di centrosinistra alla Regione, oggi è ricandidato consigliere nella lista 'Per la Puglia Decaro Presidente'.

La difesa del consigliere Vizzino: "Estraneo ai fatti"

"E' completamente estraneo ai fatti risalenti a due anni e 9 mesi fa", sottolinea l'avvocato Dell'Aquila. "Peraltro risultava indagato solo Perez. Il fascicolo era stato aperto solo nei suoi confronti". Il legale evidenzia che "vi era stata richiesta di archiviazione, mai ratificata, perché poi il fascicolo è tornato incredibilmente qualche mese fa in Procura. Ieri sera abbiamo ricevuto questa notifica (solo quella relativa a Perez, ma evidentemente contenente anche il nome di Vizzino, ndr.) ed è spuntato all'improvviso Mauro Vizzino". E' cognato di Perez - continua l'avvocato Dell'Aquila - ma probabilmente non hanno neanche tempo di vedersi tra l'attività di consigliere dell'uno e quella di calciatore dell'altro in giro per l'Italia. Vizzino non c'entra assolutamente nulla. Noi non abbiamo visto ancora le carte ma qualcuno più fortunato di me ha avuto la possibilità di accedere agli atti e vedere qualcosa in più, stranamente. Capiremo, andremo a fondo, è una vicenda particolare", continua in riferimento evidente alle prossime elezioni regionali. Perez è di Mesagne, come il cognato Vizzino, e oggi milita nel Casarano in serie C.