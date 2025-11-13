Lazza celebra sui social il primo compleanno del figlio Noah, nato dall'amore con la compagna Greta Orsingher. Il rapper ha condiviso sui social un tenero scatto in bianco e nero in cui tiene in braccio il piccolo.

"Sembra ieri, è passato già un anno. Auguri al nanetto che mi ha cambiato la vita", ha scritto a corredo dell'immagine, accanto a un cuore rosso e al simbolo dell'infinito. Anche la compagna Greta ha celebrato il compleanno del figlio primogenito con una Instagram stories: "Buon primo compleanno al mio nano matto, ti amo", ha scritto la modella.

A dare l'annuncio della nascita del piccolo Noah era stato proprio il rapper che il 13 novembre del 2024 aveva condiviso sui social un post di benvenuto: "Benvenuto all'erede. Welcome Noah", aveva scritto.