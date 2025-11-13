Fritz-De Minaur, oggi alle Atp Finals - Diretta

Partite decisive alle Atp Finals di Torino. Oggi, giovedì 13 novembre, l'americano Taylor Fritz sfida l'australiano Alex De Minaur - in diretta tv e streaming - nell'ultimo match del gruppo Jimmy Connors. Entrambi sono reduci da due sconfitte: Fritz, dopo la vittoria dell'esordio contro Musetti, ha perso in tre set facendosi rimontare da Alcaraz, mentre De Minaur, sconfitto dallo spagnolo nella prima partita, è stato battuto con lo stesso punteggio dall'azzurro.

Il gruppo si completerà questa sera con il big match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz .