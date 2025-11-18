Lazio, Lotti: "Con Lotito mai parlato della cessione del club"
"Sento ogni tanto il Presidente Lotito ma non abbiamo mai parlato di cessione della Lazio e non mi ha mai fatto riferimento a questa possibilità". Così in una nota l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti in merito all'indiscrezione di Giuseppe Cruciani che intervenuto a 'Numer1' ha affermato: "Lotito si è informato con Lotti circa le procedure per vendere la società biancoceleste".
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie