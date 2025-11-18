"Sento ogni tanto il Presidente Lotito ma non abbiamo mai parlato di cessione della Lazio e non mi ha mai fatto riferimento a questa possibilità". Così in una nota l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti in merito all'indiscrezione di Giuseppe Cruciani che intervenuto a 'Numer1' ha affermato: "Lotito si è informato con Lotti circa le procedure per vendere la società biancoceleste".