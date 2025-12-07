Lazio-Bologna oggi, la diretta del match
Lazio e Bologna si affrontano oggi 7 dicembre nel match - in diretta tv e streaming - per la 14esima giornata della Serie A. I biancocelesti, reduce dalla sconfitta sul campo del Milan, hanno 18 punti. I felsinei, battuti in casa dalla Cremonese nell'ultimo turno, sono a quota 24.
Nella prossima giornata, la Lazio fa visita al Parma. Il Bologna, invece, riceverà la Juventus.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie