Lazio-Bologna oggi, la diretta del match

Lazio e Bologna si affrontano oggi 7 dicembre nel match - in diretta tv e streaming - per la 14esima giornata della Serie A. I biancocelesti, reduce dalla sconfitta sul campo del Milan, hanno 18 punti. I felsinei, battuti in casa dalla Cremonese nell'ultimo turno, sono a quota 24.

Nella prossima giornata, la Lazio fa visita al Parma. Il Bologna, invece, riceverà la Juventus.