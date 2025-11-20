L'avocado siciliano conquista gli store Lidl Italia
Inserito nei banchi della Lidl nel 2020, oggi l'avocado siciliano viene venduto in tutti gli oltre 780 store del Paese per oltre 172 tonnellate acquistate solo nella stagione 2024/2025. Un risultato ottenuto grazie alla sinergia con Filiera agricola italiana, in collaborazione con gli agricoltori Coldiretti. I dati sono stati presentati oggi a Giarre, in provincia di Catania, nel corso della conferenza stampa organizzata da Lidl Italia. L’avocado è la coltura tropicale di maggiore interesse in questo momento in Italia, nonché un’enorme opportunità per la Sicilia che, con una produzione totale che attualmente si aggira intorno alle 800 tonnellate all’anno, è tra i principali produttori. Lidl Italia ha progressivamente ampliato la distribuzione dell’avocado siciliano con il marchio 'Firmato dagli Agricoltori Italiani' apposto sul prodotto a sigillo di una filiera garantita.
“L’avocado siciliano è un esempio concreto del nostro supporto al sistema agroalimentare italiano - ha detto Eduardo Tursi, ad Acquisti di Lidl Italia - Grazie alla collaborazione con Filiera Agricola Italiana, offriamo ai nostri clienti un prodotto a filiera super corta, espressione del territorio e delle imprese agricole locali che hanno scelto di innovare trasformando la minaccia della tropicalizzazione in un’opportunità. Solo nell’ultimo anno, abbiamo incrementato del 120% l’acquisto di avocado italiano rispetto all’anno precedente. Continueremo a credere in questo e in altri prodotti 100% italiani frutto del sapere agricolo del nostro Paese".
“La collaborazione tra Lidl e Filiera Agricola Italiana, avviata nel 2018, è un esempio concreto di come la grande distribuzione e il mondo agricolo possano crescere insieme, offrendo al consumatore prodotti trasparenti e di qualità e, allo stesso tempo, sostenendo il lavoro degli agricoltori italiani - ha aggiunto Ettore Prandini, presidente Coldiretti e Filiera Agricola Italiana - Il marchio 'Firmato dagli Agricoltori Italiani' garantisce una filiera tracciata e controllata fino al campo, con materie prime di origine certa 100% italiana e prodotte nel pieno rispetto dell’ambiente e della vocazione dei territori. Il progetto degli avocado di Sicilia Fdai è un modello di filiera corta e sostenibile: da una criticità come quella climatica è nata un’opportunità di innovazione agricola, recuperando terreni abbandonati e coinvolgendo produttori che hanno scelto di investire sul futuro, adattando le colture al nuovo clima e migliorando la gestione dell’acqua”.
